В РФ арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Бывшие российские активы Global Spirits, который производил водку «Хортиця», арестовал Ленинский районный суд Курска. Об этом сообщает РБК.

В публикации со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов отметили, что судебная инстанция 6 мая арестовала семь юрлиц, связанных до этого с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). Взыскателем по делу указана Генпрокуратура РФ.

В материале упоминается «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Московской области. Кроме того, речь идет о дистрибуторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

До этого стало известно, что активы производителя водки «Хортиця» хотят передать Росимуществу. Украинская водка «Хортица» с 2022 года разливается под брендом «Хорта».

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