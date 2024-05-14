Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»

close
100%
Виктор Лисицын/Global Look Press

Бывшие российские активы Global Spirits, который производил водку «Хортиця», арестовал Ленинский районный суд Курска. Об этом сообщает РБК.

В публикации со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов отметили, что судебная инстанция 6 мая арестовала семь юрлиц, связанных до этого с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). Взыскателем по делу указана Генпрокуратура РФ.

В материале упоминается «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Московской области. Кроме того, речь идет о дистрибуторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

До этого стало известно, что активы производителя водки «Хортиця» хотят передать Росимуществу. Украинская водка «Хортица» с 2022 года разливается под брендом «Хорта».

Ранее владельцы «Макфы» предложили выкупить компанию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами