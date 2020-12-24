Минздрав: в России более миллиона больных COVID-19
В России зарегистрировано более миллиона больных коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
«В общей сложности в настоящий момент более 1 млн 100 человек получают медицинскую помощь на стационарном этапе, 80% из них это пациенты амбулаторного лечения», — сказал Мурашко.
По его словам, «система здравоохранения с весеннего периода прошла определенный этап эволюции и мобилизации коечной сети для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией».
В стране для оказания помощи развернуто 280 тыс. коек, а также мобилизован амбулаторно-поликлинический этап оказания помощи, сообщил Мурашко.
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