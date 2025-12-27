Размер шрифта
В ВСУ озвучили единственный возможный вариант для перемирия с Россией

Офицер ВСУ Жорин: для перемирия войскам надо остановиться на актуальной линии БС
Александр Кряжев/РИА Новости

Если Россия и Украина достигнут перемирия, войска обеих сторон конфликта должны остановиться на актуальной линии боевого соприкосновения (БС). Об этом заявил заместитель командира третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram-канале.

Он отметил, что не видит других возможных вариантов остановки боевых действий.

Жорин отметил, что властям Украины нельзя отдавать свои земли другим государствам, даже те, которые временно заняты противником. Кроме того, военнослужащий высказал мнение, что российско-украинское перемирие будет недолгим, а Киеву придется готовиться к дальнейшим событиям.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп вынес предупреждение Зеленскому накануне встречи.

