Армянскую теннисистку обязали возместить убытки Федерации тенниса России

Теннисистка Элина Аванесян, выступающая за Армению, будет должна возместить убытки Федерации тенниса России (ФТР) в связи с неисполнением договора спортивной подготовки. Такое решение принял Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА). О решении НЦСА сообщила пресс-служба ФТР.

«Теннисистка будет обязана возместить ФТР установленные НЦСА суммы убытков, компенсации с доходов от тенниса, предусмотренные договором о спортивной подготовке, иных издержек ФТР», — говорится в сообщении.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее была названа причина, по которой российская теннисистка сменила гражданство.