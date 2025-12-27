Размер шрифта
В Абакане пассажиры рейса Москва — Красноярск застряли в аэропорту на несколько часов

Осторожно, новости: в Абакане из-за непогоды сел рейс Москва — Красноярск
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, следовавший из Москвы в Красноярск, экстренно приземлился в Абакане из-за погодных условий. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказали пассажиры, воздушное судно вылетело из аэропорта столицы после десяти часов вечера, но позже приземлилось не в пункте назначения.

В самолете они провели около трех часов, после чего им разрешили выйти и переждать в аэропорту. По словам пассажиров, представителей авиакомпании на месте не было. Клиенты пытались дозвониться до диспетчеров, но сделать это не удалось.

Спустя четыре часа они снова поднялись на борт и отправились в Красноярск. Воздушное судно уже приземлилось на месте.

До этого сообщалось о задержке рейсов на Дальнем Востоке, причиной такой ситуации оказались неблагоприятные погодные условия. Всего в аэропортах Хабаровска, Магадана и других городов вылета ожидали около четырех тысяч человек.

Непогода повлияла и на прилетающие рейсы. Часть из них направили на запасные аэродромы.

Ранее гражданин Турции не смог попасть на самолет из-за долга перед бывшей женой-россиянкой.

