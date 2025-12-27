В Новосибирской области 15-летняя школьница родила ребенка в рейсовом автобусе

Стоматолог приняла роды у 15-летней девушки, которая ехала в автобусе из Довольного в Новосибирск. Об этом сообщает НГС.

Как рассказала сама врач, она заметила, что одна из пассажирок беременна. Во время одной из остановок несовершеннолетняя пересела на заднее сидение, а спустя время ее сосед сказал, что она рожает.

Помощь взялась оказать стоматолог. Она попросила у пассажиров антибактериальные салфетки и пеленки, после чего приняла роды.

«Все произошло настолько быстро, что я даже не посмотрела пол. Мне было важно, чтобы он появился, задышал, закричал», – рассказала медик.

У водителя оказалась чистая наволочка, в которую завернули новорожденного. Спустя некоторое время на место прибыла скорая. Выяснилось, что несовершеннолетня родила мальчика.

По словам стоматолога, после появления младенца на свет она испытала «такое чувство радости, какое бывает, когда уже все хорошо».

