На Пхукете поймали экс-депутата Приморья, обвиняемого в краже леса на 637 млн

Интерпол задержал экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца на Пхукете по делу о контрабанде леса на сумму около 637 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, экс-чиновника задержали тайские полицейские при обычной проверке паспорта в общественном месте. Назарец при этом пытался сбежать, но его поймали.

В настоящее время Назарца готовят к депортации в Россию, где ему грозит восемь лет лишения свободы отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. При аресте у бывшего депутата обнаружили два загранпаспорта гражданина Вануату с его фото, но с разными именами.

По данным управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, Назарец возглавлял группу людей, которые нелегально экспортировали лес в Китай на протяжении трех лет — с 2016-го по 2019-й год.

Назарец уехал из России в 2022 году. В 2023-м с него сняли полномочия по причине «длительного отсутствия на территории РФ» и «неисполнения обязанностей депутата».

В октябре за незаконную вырубку леса был осужден экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес».

Ранее в федеральный розыск объявили экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, уволенного за прогулы.