В Калининграде пресекли деятельность мошенников, от которых пострадали участники СВО

Калининградские следователи пресекли деятельность мошенников, которые похищали деньги участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета области.

Трем жителям региона предъявили обвинение по статье о мошенничестве. По ней злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.

По данным правоохранителей, фигуранты убедили двух мужчин под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов выдать им доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе выплатами для участников СВО.

После получения доверенности аферисты похитили средства на сумму около миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

«Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали там.

Расследование продолжается.

До этого в Минусинске пожилая женщина поверила в награду для сына, не вернувшегося с фронта, и лишилась десяти миллионов рублей. Неизвестные рассказали 61-летней пенсионерке, что ее сыну полагается орден «Мужества», который она может «оформить», продиктовав свои данные. Позже якобы следователь заявил, что мошенники используют эту информацию, чтобы похитить десять миллионов, которые были у пострадавшей на счету.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошенниках из «военкомата».