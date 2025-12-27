Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Калининграде пресекли деятельность мошенников, от которых пострадали участники СВО

СК: в Калининградской области раскрыли мошенников, похищавших деньги бойцов СВО 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27514717_rnd_7",
    "video_id": "record::bdbe79e7-242e-4d82-98b1-8fa965095053"
}

Калининградские следователи пресекли деятельность мошенников, которые похищали деньги участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета области.

Трем жителям региона предъявили обвинение по статье о мошенничестве. По ней злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.

По данным правоохранителей, фигуранты убедили двух мужчин под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов выдать им доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе выплатами для участников СВО.

После получения доверенности аферисты похитили средства на сумму около миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

«Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали там.

Расследование продолжается.

До этого в Минусинске пожилая женщина поверила в награду для сына, не вернувшегося с фронта, и лишилась десяти миллионов рублей. Неизвестные рассказали 61-летней пенсионерке, что ее сыну полагается орден «Мужества», который она может «оформить», продиктовав свои данные. Позже якобы следователь заявил, что мошенники используют эту информацию, чтобы похитить десять миллионов, которые были у пострадавшей на счету.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошенниках из «военкомата».
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+