Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Официальный дилер продал битый автомобиль под видом нового в Ижевске

Baza: официальный дилер Geely в Ижевске продал битый авто под видом нового
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Ижевске официальный дилер Geely продал битый автомобиль под видом нового, сообщает Telegram-канал Baza.

«Компания «БП Мастер» оформила в лизинг машину Geely Okavango Flagship в декабре 2025 года. Стоимость авто составила 3,58 млн рублей. Сделка проходила у официального дилера на улице Союзной. Покупатель думал, что приобретает новую машину. Спустя четыре дня автомобиль отправили на антикоррозийную обработку, в ходе которой специалисты случайно заметили, что машина битая», — сообщает канал.

Отмечается, что у машины было перекрашено крыло, имелись вмятины на кузове и потертости. На требования покупателя заменить машину дилер не пошел. Владелец машины планирует обратиться в суд.

До этого стало известно, что 40% подержанных автомобилей на российском авторынке становились участниками ДТП.

Другой крупной проблемой для покупателей б/у машин может стать скрученный пробег. У 16% продающихся машин показания одометра корректировались. Доля таких автомобилей на «вторичке» остается стабильной. Чаще всего скручиванием пробега занимаются перекупщики (до 25% их автомобилей имеют такие признаки).

Перед покупкой подержанного автомобиля важно проверить внешнее состояние кузова, а также технические параметры.

В ходе осмотра кузова стоит оценить наличие битых или окрашенных элементов, геометрию, провести измерения толщиномером краски, чтобы определить, где была покраска. Помимо этого, важно проверить сварочные швы, наличие дефектов и «морщин» на деталях, что может говорить о скрытых повреждениях.

Ранее сообщалось, что перед введением заградительного утильсбора ввоз иномарок в РФ побил рекорд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514663_rnd_2",
    "video_id": "record::9e40f347-e403-4850-864f-786ab47f5ace"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+