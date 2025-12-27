Официальный дилер продал битый автомобиль под видом нового в Ижевске

В Ижевске официальный дилер Geely продал битый автомобиль под видом нового, сообщает Telegram-канал Baza.

«Компания «БП Мастер» оформила в лизинг машину Geely Okavango Flagship в декабре 2025 года. Стоимость авто составила 3,58 млн рублей. Сделка проходила у официального дилера на улице Союзной. Покупатель думал, что приобретает новую машину. Спустя четыре дня автомобиль отправили на антикоррозийную обработку, в ходе которой специалисты случайно заметили, что машина битая», — сообщает канал.

Отмечается, что у машины было перекрашено крыло, имелись вмятины на кузове и потертости. На требования покупателя заменить машину дилер не пошел. Владелец машины планирует обратиться в суд.

До этого стало известно, что 40% подержанных автомобилей на российском авторынке становились участниками ДТП.

Другой крупной проблемой для покупателей б/у машин может стать скрученный пробег. У 16% продающихся машин показания одометра корректировались. Доля таких автомобилей на «вторичке» остается стабильной. Чаще всего скручиванием пробега занимаются перекупщики (до 25% их автомобилей имеют такие признаки).

Перед покупкой подержанного автомобиля важно проверить внешнее состояние кузова, а также технические параметры.

В ходе осмотра кузова стоит оценить наличие битых или окрашенных элементов, геометрию, провести измерения толщиномером краски, чтобы определить, где была покраска. Помимо этого, важно проверить сварочные швы, наличие дефектов и «морщин» на деталях, что может говорить о скрытых повреждениях.

