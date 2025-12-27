В метро Киева пропало электричество

Метро в Киеве оказалось частично обесточено. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Публикация дополнена фотографией станции метро «Ипподром». На фотографии видно, что в вестибюле работает только аварийное освещение.

В ночь на 27 декабря в украинской столице произошли несколько взрывов. Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в городе сработали системы противовоздушной обороны. Позднее издание «Страна.ua» написало, что из-за взрывов теплоэлектроцентрали в Киеве могли получить повреждения. Также в СМИ появилась информация, что треть территории города осталась без теплоснабжения. В левобережной части украинской столицы пропал свет.

Также отключение света произошло в большей части города Бровары в Киевской области. Мэр населенного пункта Игорь Сапожко подчеркнул, что в настоящее время графики отключения электроэнергии не действуют. Но часть абонентов все равно осталась без электричества. Чиновник пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация.

Ранее в Чернигове несколько десятков тысяч жителей остались без света.