Крупное ДТП с участием 5 «Газелей» произошло в Дагестане

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на трассе в Дагестане
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Gor»

В Дагестане на трассе столкнусь 11 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Жёсткое ДТП на трассе КизилюртХасавюрт: из-за тумана и гололедицы, предварительно, столкнулись пять газелей, пять легковушек и КАМАЗ», — сообщает канал.

О пострадавших информации пока нет.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Одна из машин вылетела на газон, сбив стелу с названием района. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

Ранее Госавтоинспекция объявила усиленный рейд на дорогах России в выходные.

