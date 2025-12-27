Чемпион раскрыл пять секретов игры в большой теннис для новичков

Победитель чемпионата России по теннису в парном разряде и один из ведущих игроков американской студенческой лиги (NCAA Division 1) Савриян Данилов назвал в беседе с «Газетой.Ru» пять секретов для успешной игры в большой теннис.

«В теннисе побеждает не тот, кто сильнее бьет по мячу, а тот, кто лучше понимает геометрию корта и физику движений, — отметил Данилов. — За годы игры на профессиональном уровне и в топ-30 NCAA я выделил пять аспектов, которые критически важны для любого игрока».

1. Ноги делают 70% работы

Многие игроки фокусируются на красивом замахе и работе рук, забывая о фундаменте. Данилов подчеркнул: главный секрет мощного удара — это не бицепс, а своевременный выход к мячу.

«Если вы подошли к мячу неверно — слишком близко или далеко, — ваш мозг автоматически «зажимает» руку, пытаясь скомпенсировать ошибку ног. Я всегда советую ученикам: перестаньте смотреть на ракетку. Сфокусируйтесь на мелких переступаниях перед ударом», — подчеркнул Данилов.

2. Магия «разножки» (Split Step)

Профессиональные теннисисты обычно совершают легкий подскок перед тем, как соперник ударяет по мячу. Данилов назвал этот элемент — «разножку» — критическим отличием профессионала от любителя.

«Разножка — это способ «зарядить» ноги, — объяснил чемпион. — Без нее вы всегда будете опаздывать на долю секунды, а в теннисе это слишком долго. Моя рекомендация: приучите себя делать легкий прыжок на носках ровно в тот момент, когда ракетка соперника касается мяча. Это позволит вам мгновенно стартовать в любую сторону».

3. Сила скрыта в расслаблении

Парадокс тенниса, на который указал Данилов, заключается в том, что чем сильнее вы сжимаете ракетку, тем слабее будет удар. Напряженные мышцы — это медленные мышцы.

«Профессионалы держат ракетку крепко только в момент контакта с мячом — доли секунды. Все остальное время кисть должна быть максимально расслаблена, — рассказал чемпион. — Представьте, что ваша рука — это плеть. Именно хлесткое, расслабленное движение генерирует взрывную скорость».

4. Играйте «через сетку», а не «в линию»

Самая частая ошибка амбициозных игроков, по мнению эксперта, — желание забить красивый мяч прямо в линию. Это прямой путь к невынужденным ошибкам.

«Секрет стабильности прост: цельтесь не в линию, а в метр от нее. И не над самым тросом, а на полметра выше сетки, — посоветовал Данилов. — Теннис — это игра ошибок. Побеждает тот, кто последним перебивает мяч. Увеличьте свою стабильность, и вы удивитесь, как часто соперники будут ошибаться сами».

5. Ритуал и «короткая память»

Теннис — психологически сложный спорт, где вы остаетесь наедине со своими мыслями. Данилов подчеркнул: умение забывать — едва ли не важнее умения бить.

«Самый важный мяч — тот, который разыгрывается сейчас. Ошибка, совершенная минуту назад, — уже история, — заявил чемпион. — Я рекомендую всем игрокам завести свой ритуал перед подачей. Поправьте струны, ударьте мячом о корт три раза, глубоко выдохните. Это сигнал для мозга: «Концентрация. Начало нового момента». Теннис — это шахматы в движении. Внедрите эти принципы, и вы заметите, что стали меньше уставать, но чаще выигрывать».

