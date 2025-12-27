Охранник кафе в Запорожской области получил ранения во время атаки ВСУ

Балицкий: в Водяном в результате атаки БПЛА пострадал охранник кафе

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили боеприпасы на территорию кафе в селе Водяное в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате пострадал охранник, который находился в кафе», — говорится в заявлении.

У мужчины 1984 года рождения диагностировали осколочные ранения. По словам губернатора, пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение.

Балицкий добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 13 наносили удары по населенным пунктам в Запорожской области. Он подчеркнул, что это были целенаправленные атаки на города и села.

26 декабря около 14 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света из-за удара украинского БПЛА. Как рассказал глава региона, ВСУ повредили линию электропередачи. В результате девять населенных пунктов — Павловское, Басань, Семеновка, Новофедоровка, Шевченково, Тарасовка, Инженерное, Ожерельное и Григоровка — оказались обесточены. В городе Пологи произошло частичное отключение электричества.

Ранее в Запорожской области при атаках ВСУ пострадали два человека.