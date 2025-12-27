Назван гонорар уехавшего из России Незлобина

Комик Александр Незлобин берет за концерт около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В райдер Незлобина входит пачка конфет, банка энергетика, бутылка газировки, Bluetooth-колонка, сырная тарелка и безалкогольное пиво. Артист планирует провести тур по США. В Остине, Далласе, Джексонвилле, Хьюстоне и других городах Америки. Юморист также подрабатывает ведущим на мероприятиях.

Незлобин уехал из России в США в начале 2022 года. Комик рассказывал, что вынужден снимать квартиру за $3,5 тысячи, при этом около $15 тысяч у него уходит на продукты первой необходимости. Юморист отмечал, что его супруга иногда сомневается в правильности решения уехать из России. Однако Незлобин подчеркивал, что готов подставить родным сильное плечо и что он уверен в своих решениях.

В сентябре 2023 года Незлобин признался, что переехал в США из-за работы. По словам юмориста, его выбор пал на Америку, так как там очень хороший стендап.

Ранее сообщалось, что Незлобина потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).