Лазарева рассказала о бессмысленных наказаниях из детства

Телеведущая Татьяна Лазарева назвала бессмысленным заставлять ребенка стоять в углу
Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила в Telegram-канале, что бессмысленно ставить детей в угол.

По словам Лазаревой, такая угроза в качестве наказания ей передалась «на автомате» из детства.

«Наверное, стоять в углу это тоже было нормой, и я тоже стояла, раз это впечаталось в мозг настолько. Помню случай, как я даже попробовала это проделать со Степкой, когда он за что-то отлупил Соню (за провокации, конечно) — вставай в угол, говорю! Мысль сразу пролетела: что за бред, какой угол, где его искать?» — вспомнила телеведущая.

Лазарева отметила, что ей пришлось сначала найти пустой угол, а потом объяснять сыну, что нужно стоять в нем лицом внутрь.

«Полминуты он постоял, потом говорит: «А сесть можно?» Я не очень уверенно, но разрешила. Он сел так вальяжно, ноги раскинул и вполне себе довольный там еще довольно долго сидел, пока я его не выгнала, потерпев полное фиаско», — поделилась знаменитость.

Лазарева считает, что, возможно, в тот момент осознала бессмысленность наказаний детей. Она уверена, что детям лучше объяснять их проступок — что они сделали не так, почему это всех расстраивает, а также дать совет, как не повторить ситуацию. Артистка заявила, что не стоит ругать и запрещать.

«Но на это, конечно, нужны силы, а это уже другая история», — добавила Лазарева.

Ранее Татьяна Лазарева обжаловала приговор за оправдание терроризма.

