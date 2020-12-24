Глава РФПИ надеется, что 2021 год будет годом победы над коронавирусом
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил надежду на то, что будущий год станет годом победы над пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что в РФПИ намерены прилагать максимум усилий для достижения такой цели.
«Мы уверены, что следующий год будет годом победы над коронавирусом», — отметил Дмитриев.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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