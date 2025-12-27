Десятки БПЛА атаковали девять регионов России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над девятью регионами страны и Азовским морем 43 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над Ростовской областью нейтрализовали 15 БПЛА, по шесть — над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над Крымом и Липецкой областью, три — над Белгородской областью, по одному — над Калужской и Владимирской областями и Московским регионом и два — над акваторией Азовского моря.

На этом фоне в аэропортах Ярославля, Калуги, Саратова и Чебоксар временно ограничили прием и отправку рейсов. А столичные Шереметьево и Внуково осуществляли полеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.