Глава ДНР сообщил о пострадавших мирных жителях после атаки ВСУ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что три мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников украинских войск.

По информации главы региона, в Никитовском районе Горловки оказалась ранена женщина 1976 года рождения и пострадал мужчина 1953 года рождения. В поселке Очеретино Ясиноватского муниципального округа из-за атаки ударного БПЛА пострадал мужчина 1988 года рождения.

Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является крупным промышленным центром ДНР, где функционируют химический концерн «Стирол» и угольные шахты. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.

Незадолго до этого мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в ДНР было зафиксировано повреждение объекта теплоснабжения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, принадлежащего украинским военным.

Ранее Горловка подверглась обстрелу с использованием РСЗО американского производства.