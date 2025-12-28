Размер шрифта
СМИ: Коломойский разграбил Украину через ПриватБанк

RT: олигарх Коломойский разграбил Украину через ПриватБанк
Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов)
Михаил Маркив/РИА Новости

Телеканал RT выяснил, как олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) разграбил Украину через ПриватБанк. Об этом сообщает Telegram-канал новостного ресурса со ссылкой на данные Высокого суда Лондона.

«Деньги уходили на Кипр и Британские Виргинские острова, а оттуда — в активы олигархов. Часть средств оседала в США через купленную Коломойским недвижимость», — сообщает телеканал.

Как отмечается, в ПриватБанке работало секретное подразделение «Бизнес-обслуживание клиентов», подчинявшееся акционерам финансовой организации. Только в британской юрисдикции в 2013-2014 годах оно выдало полусотне фирм кредиты от $5 млн до $59,5 млн.

По информации журналистов, эти суммы выдавались под на закупку товаров. Однако заемщиками выступали созданные Коломойским и его партнером предпринимателем Геннадием Боголюбовым фирмы-однодневки. У многих из этих организаций не было кредитной истории, а балансы не покрывали даже аренду офиса.

В сентябре 2023 года Коломойского задержали и заключили под стражу на Украине. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста. 12 декабря суд в Киеве оставил под стражей олигарха сроком до 6 февраля.

Ранее Коломойский заявил, что Зеленский уйдет вслед за Ермаком.

