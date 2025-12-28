Премьер Канады заявил, что мир на Украине зависит от «желания России»

Карни заявил о наличии условий для справедливого прочного мира на Украине

Канадский премьер Марк Карни на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил, что условия для справедливого и прочного мира на Украине есть. Видео опубликовал в Telegram телеканал «Мы — Украина».

По мнению премьер-министра, для урегулирования конфликта необходимо «желание России». После этих слов Зеленский согласно кивнул.

Карни подчеркнул, что удар по Киеву свидетельствует о том, как важно поддерживать Украину в «сложное время».

На встрече 21 декабря в городе Галифакс канадский премьер пообещал, что правительство выделит республике финансовые гарантии на 2,5 млрд канадских долларов ($1,8 млрд). Эти средства предназначены для обеспечения доступа Украины к кредитным ресурсам Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и позволят начать процесс восстановления.

Прошлой ночью российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов. В результате атаки в украинской столице возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог.

