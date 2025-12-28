Размер шрифта
Почти 300 рейсов задерживаются из-за ограничений в аэропортах Москвы

Во Внуково и Шереметьево на прилет и вылет задержаны более 270 рейсов
В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево из-за действовавших с прошлого вечера ограничений на полеты задерживаются на прилет и вылет более 270 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

27 декабря Шереметьево и Внуково временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. Вечером в них уже задерживались более 50 самолетов.

В Росавиации назвали обстановку в терминалах аэропортов спокойной и отметили, что пассажирам выдали матрасы и обеспечили бесплатный и неограниченный доступ к воде для комфортного ожидания. В 23:55 Шереметьево возобновил штатную работу, а во Внуково это произошло спустя 17 минут.

В период с 16:53 до 19:20 27 декабря столицу попытались атаковать 26 вражеских беспилотников. Они были нейтрализованы силами ПВО (противовоздушной обороны). При налетах никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.

