Новости. Общество

Врач поругал россиян за отказ принимать статины

Врач Мясников отчитал россиян за отказ от приема статинов из-за алкоголя
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пожаловался на россиян, которые отказываются принимать статины.

«Есть такие «антиста» — это я их так назвал — «антистатиночники». Они ничего не понимают в этой теме, ведутся либо на идиотов-блогеров, либо на врачей-преступников, которые, не понимая ситуации, начинают отговаривать людей от приема лекарств. На их совести потом инсульты, инфаркты и трупы», — сказал Мясников.

Статины — это группа препаратов, применяемых для снижения уровня холестерина в крови. Их назначают пациентам с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и инсульт.

До этого Мясников назвал основной причиной жалоб пациентов недостаток общения с медиками. По его словам, подавляющее большинство обращений с жалобами связано не с ошибками в лечении, а с отсутствием диалога между врачом и пациентом. Он отметил, что даже при правильно поставленном диагнозе и эффективной терапии пациенты остаются недовольны, если врач не объясняет свои действия и не обсуждает с ними ход лечения.

Ранее врач рассказал, помогают ли яблоки снизить уровень холестерина.

