Первые партии вакцины от коронавируса отправлены во все страны Евросоюза, сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно», — написала фон дер Ляйен.

По ее словам, первые прививки в ЕС будут сделаны через несколько дней.

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