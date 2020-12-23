Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты от фракции ЛДПР уже внесли законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя фракции Ярослава Нилова.

Согласно инициативе, рабочий день 31 декабря переносится на 8 января.

«Посмотрим, каким будет заключение правительства и какая будет позиция «Единой России» по этому законопроекту», — отметил Нилов.

Ранее во время заседания Госсовета лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря нерабочим днем. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу.

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