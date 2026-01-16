Размер шрифта
Во Внуково задержали россиянку за провоз крупной суммы валюты

ФТС: во Внуково пассажирка из Грузии пыталась провезти $105 тыс.
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали 43-летнюю россиянку, прилетевшую из Грузии, при попытке незаконно ввезти крупную сумму наличных. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

По данным ведомства, женщина проходила через «зеленый» коридор и была остановлена для проверки. В ходе устного опроса она призналась, что перевозит с собой $105 тыс. При этом пассажирка уточнила, что задекларировала деньги при вылете из Тбилиси, однако в России соответствующие документы не оформила. Свое решение она объяснила незнанием российских таможенных правил.

Сотрудники ФТС изъяли наличные и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ о контрабанде денежных средств в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемых средств либо ограничение свободы сроком до четырех лет.

В таможенной службе напомнили, что при ввозе наличных свыше эквивалента $10 тыс. необходимо оформлять письменную декларацию. Такая процедура не предполагает уплаты пошлин или налогов. Если сумма превышает $100 тыс., пассажир обязан дополнительно предоставить документы, подтверждающие законное происхождение денег.

Ранее российские таможенники задержали партию кокаина на 600 млн рублей.

