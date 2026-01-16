Размер шрифта
В Британии заявили, что мать ребенка Хантера Байдена добивается его ареста

Daily Mail: мать ребенка Хантера Байдена добивается его ареста из-за алиментов
Jonathan Ernst/Reuters

Мать дочери Хантера Байдена, сына экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, добивается его ареста за неуплату алиментов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2018 году у Байдена нашелся внебрачный ребенок. Некая Лунден Алексис Робертс заявила, что родила от Хантера, и подала в суд заявление о признании отцовства. Байден отвергал какие-либо отношения с Робертс, однако тест ДНК в ноябре 2019 года подтвердил его отцовство. В январе 2020 года Байден-младший согласился на сделку с женщиной. Согласно решению суда, Хантер должен был каждый месяц выплачивать алименты, а также закрыть накопившуюся задолженность и оплатить судебные издержки матери ребенка.

«Мать ребенка Хантера Байдена просит судью в Арканзасе арестовать его за невыполнение соглашения о содержании ребенка. 34-летняя Робертс подала жалобу судье, заново открывая дело об алиментах», — говорится в статье.

Робертс также пожаловалась, что Байден не поддерживает контакт со своей дочерью.

Ранее сын Байдена назвал Украину «рассадником зла».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636217_rnd_6",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
