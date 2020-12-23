Вакцинация сахалинцев начнется 23 декабря

Вакцинация против COVID-19 начнется во второй половине дня в Южно-Сахалинске. Привиться смогут горожане, которые записались на эту процедуру, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу правительства Сахалинской области.

«Иммунизация начнется в поликлиниках Южно-Сахалинска. 24 декабря прививку будут готовы сделать в близлежащих районах — Анивском, Долинском, Корсаковском, Холмском, а также в Синегорске. Далее вакцина поступит на север Сахалина и на Курилы», — говорится в сообщении.

По состоянию на 21 декабря в Сахалинской области от коронавируса привилось 516 человек (медики, педагоги и соцработники).

«Каждый вакцинированный ведет дневник наблюдений — осложнений и побочных эффектов не выявлено», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 6 декабря, в Сахалинской области началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 66 млн заболевших, более 42,5 млн человек выздоровели, а свыше миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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