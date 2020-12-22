Эксперт оценил возвращение системы вытрезвителей

Возвращение системы вытрезвителей даст возможность разгрузить медицинских работников. Такое мнение высказал руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик, передает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день люди в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляются в больницы.

Менчик отметил, что они не нуждаются в медицинской помощи, но создают большую нагрузку на скорую помощь и медучреждения.

Эксперт рассказал, что в некоторых регионах страны вытрезвители уже есть, и эта система себя оправдала.

«Безусловно, такие учреждения должны иметь соглашение с медучреждениями на случай, если состояние этого «страдальца» ухудшится и потребуется госпитализация», — добавил нарколог.

Ранее Госдума приняла на пленарном заседании закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.

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