Обвинение уверено, что срочник Шамсутдинов не заслуживает снисхождения

Прокурор считает, что обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов виновен и не заслуживает снисхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 22 декабря, во Втором восточном окружном военном суде в Чите начались прения сторон.

«Прокурор считает, что виновен и не заслуживает снисхождения. Вопрос по наказанию будет рассматриваться после вердикта присяжных заседателей», — сказала представитель суда.

По ее словам, в среду, 23 декабря, суд продолжит прения без участия присяжных.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц». Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Срочник признал вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не выдержал унижений»: почему Шамсутдинов решился на убийство

— Дело срочника Шамсутдинова начнут рассматривать 23 ноября

— В Чите начались основные слушания с присяжными по делу Шамсутдинова