Джоковичу кинули бутылку в голову после матча в Риме

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пострадал от неизвестного болельщика после победы над французом Корентеном Муте на турнире серии «Мастерс» в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. На счету Джоковича один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

После матча Джокович раздавал автографы, когда ему в голову прилетела бутылка. Теннисист тут же схватился за голову и от боли упал на землю. Впоследствии работники арены увели теннисиста в подтрибунное помещение.

В матче следующего круга сербский спортсмен сразится с представителем Чили Алехандро Табило.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее российская теннисистка отказалась играть с американкой на турнире в Риме.