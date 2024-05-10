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Появились списки погибших и пострадавших при падении автобуса в реку в Петербурге

Обнародованы списки погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку

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«Газета.Ru»

«Известия» опубликовали список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Этот перечень предоставил изданию источник.

В результате ДТП погибли две женщины и один мужчина. Речь идет о Марине Ю. 1995 года рождения, Елене Ш. 1982 года рождения и Андрее Р. 1968 года рождения. Первая жертва аварии является уроженкой Казахстана, остальные погибшие — местные жители.

Источник также неофициально сообщил, что в ДТП погиб мужчина 30–40 лет. Его личность пока не установлена.

В списке пострадавших числятся пять человек. Это уроженка Калининской (ныне Тверской) области Тамара Г. 1952 года рождения, Алексей Х., которому около 65 лет, проживающий в Петербурге Дмитрий Л. 1988 года рождения. Также в перечне пострадавших присутствуют две неизвестные женщины, каждой из которых на вид около 60 лет.

До этого Следственный комитет России сообщил, что число погибших в результате опрокидывания автобуса в Мойку увеличилось до семи.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста. В салоне транспортного средства находились около 20 человек.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.

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