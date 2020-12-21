Католикам разрешили прививаться вакцинами на основе клеток абортированных плодов

Ватикан счел «морально приемлемым» для последователей Римско-католической церкви прививаться от коронавируса нового типа вакцинами, при производстве которых используются ткани абортированных плодов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление церкви.

В результате анализа ситуации Ватикан пришел к выводу, что применение таких вакцин морально допустимо, когда «этически безупречные» вакцины недоступны, указано в сообщении.

При этом в церкви не привели примеров вакцин, в которых используются клетки плодов, отмечает агентство.

За все время пандемии в мире выявлено более 76 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,6 млн — с летальным исходом.

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