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В Израиле заявили, что прокурор МУС пытается лишить страну права защищать себя

Галант: МУС пытается лишить Израиль права защищать себя

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пытается лишить страну права защищать себя и обеспечить освобождение удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны еврейского государства.

«Попытка прокурора ... Хана лишить государство Израиль права защищать себя и обеспечить освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, должна быть категорически отвергнута», — отметил Галант.

Он также уточнил, что параллель между ХАМАС и Израилем достойна презрения. Галант добавил, что Израиль «не является участником и не признает полномочия МУС».

До этого французские власти выразили свою поддержку Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, главный прокурор которого Карим Хан выступает за выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

Ранее Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля.

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