В Израиле заявили, что прокурор МУС пытается лишить страну права защищать себя

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пытается лишить страну права защищать себя и обеспечить освобождение удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны еврейского государства.

«Попытка прокурора ... Хана лишить государство Израиль права защищать себя и обеспечить освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, должна быть категорически отвергнута», — отметил Галант.

Он также уточнил, что параллель между ХАМАС и Израилем достойна презрения. Галант добавил, что Израиль «не является участником и не признает полномочия МУС».

До этого французские власти выразили свою поддержку Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, главный прокурор которого Карим Хан выступает за выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

Ранее Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля.