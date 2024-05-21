Жителей Литвы предупредили о большом числе военных самолетов в небе республики

Жителей Литвы предупредили об интенсивном движении военной авиации в небе республики. Это связано с военными учениями, сообщает издание Delfi.

Отмечается, что учения будут проведены в срок с 21 по 30 мая. Это часть одного из самых масштабных и интенсивных циклов военных учений, проводимых в период с апреля по июнь. В них примут участие более 20 тысяч военнослужащих из Литвы и союзных ей государств с задействованием тысяч единиц военной техники.

«Жителей и гостей просят сохранять спокойствие и продолжать свою обычную деятельность», — пишет Delfi.

1 мая сообщалось, что в Литве на военные сборы на полигоне Гайжюнай вызвали 2,5 тысячи резервистов. Армейское командование республики поясняло, что задачей учений является отработка действий по переходу от мирной жизни к военным действиям.

Ранее США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тысяч военных.