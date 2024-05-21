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Туристка оступилась и сломала ногу по пути к дольмену в Сочи

В Сочи туристка оступилась и сломала ногу по пути к дольмену

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ЮРПСО МЧС России

В Сочи 52-летняя туристка, которая шла к дольмену, сломала ногу. Об этом во «ВКонтакте» сообщает ЮРПСО МЧС России.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда несколько подруг отправились к Волконскому дольмену. Женщины уже почти дошли до места, когда одна из них оступилась и травмировала ногу.

После произошедшего пострадавшей потребовалась помощь спасателей, которые при помощи носилок доставили ее в скорую помощь. Сообщается, что у женщины может быть перелом ноги.

До этого на Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы и сломала кости лица, пытаясь сделать селфи на высоте. Компания подростков 15 мая в темное время суток решила наведаться на Быковские пороги — раньше достопримечательность была дамбой для водопада. Несовершеннолетние двигались по краю пропасти, освещая путь при помощи телефонов, однако девушка сорвалась и упала.

Ранее сотрудник бара опоил туристку и изнасиловал ее на складе.

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