Стало известно, какие китайские автомобили лежат в основе моделей Volga

Новые российские автомобили Volga представляют собой перелицованные модели китайского бренда Changan. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Итак, что же скрывается за представленной в Нижнем Новгороде «обновленной» Volga. Cедан — это Changan Raeton Plus, Средний кроссовер — Changan Uni-Z. Кроссовер побольше — Changan Oshan X5 Plus. Во всех случаях у автомобилей фирменная фальш-решетка радиатора с газовским логотипом, а также индивидуально разработанные под бренд Volga передние бампера», — говорится в сообщении.

Презентация автомобилей Volga состоялась 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.

Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году.

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