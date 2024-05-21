В Пыть-Яхе подросток прострелил ногу ребенку

В Ханты-Мансийском автономном округе подросток выстрелил из пистолета в ногу 10-летнему ребенку. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в Пыть-Яхе, подросток, гражданин одной из стран Закавказья, целился из пистолета в голову проезжавшего мимо ребенка. Юноше сделал замечание 10-летний школьник, за что получил выстрел в бедро.

Личность стрелявшего быстро установили, у него изъят пистолет. Выяснилось, что оружие ему дал несовершеннолетний приятель. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутске встреча подростков закончилась несчастным случаем и выездом на место сотрудников экстренных служб. Один из несовершеннолетних принес в компанию оружие, случайно выстрелил и попал в знакомого. Пострадавшего забрали на скорой в больницу, ему может потребоваться операция. Информация о его состоянии отсутствует.

Ранее в Приморье пенсионер обстрелял подростков из окна квартиры из-за шума.