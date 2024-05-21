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В ЦБ объяснили причину сохранения высокой инфляции в РФ

Зампред ЦБ Заботкин: излишний спрос тормозит снижение инфляции в России

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Инфляционное давление в российской экономике сохранится до тех пор, пока предложение товаров и услуг не сравняется со сложившимся высоким уровнем спроса. Об этом предупредил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Экономика остается в состоянии перегрева — положительный разрыв выпуска, который создает устойчивое инфляционное давление. Оно прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла», — заявил он.

На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста ВВП России на 2024 год, увеличив его с 1% до 2,5%. В 2025 году ожидается рост на 1,5%. Такой пересмотр объясняется бумом в оборонной промышленности и активизацией торговли с Китаем и другими странами. В прошлом году ВВП России вырос на 3,6%.

Ранее в Минэкономразвития указали на признаки перегрева российской экономики.

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