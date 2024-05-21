Энергетическая система Украины полностью разрушена, она находится «в руинах». Это констатирует польская газета Myśl Polska.

«Сегодня украинская (энергетическая. – прим. ред.) система находится в руинах, огромные энергетические мощности полностью разрушены», – говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что энергетический сектор Украины «дестабилизирован». Вместо экспорта электроэнергии в зарубежные страны, в том числе и в Польшу, «теперь ее приходится импортировать, причем в авральном режиме», отмечает газета.

До этого гендиректор входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко заявил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее на Украине заявили о резком подорожании электричества за последний год.