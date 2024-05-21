Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о возможных планах США обострить ситуацию в Азии

Лавров: Россия не исключает, что США вынашивают планы обострить ситуацию в Азии

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Россия не исключает, что США вынашивают планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР. Об этом журналистам заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат обратил внимание на военно-политическую активность Соединенных Штатов в Азии, в том числе с использованием ядерного компонента. По его словам, Северная Корея выражает «серьезную озабоченность по поводу этих провокационных действий» со стороны США и их союзников в этом регионе.

«Действия направлены на провоцирование обострения обстановки вплоть до перехода к ее горячей фазе. Не исключаем, что эти планы и вынашивает Вашингтон со своими сателлитами, когда пытается спровоцировать беспорядки на Корейском полуострове », — отметил Лавров.

До этого Сергей Лавров на встрече с Ван И подтвердил приверженность РФ принципу «одного Китая». Также глава российского МИД указал, что совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении партнерства вызвало резонанс во всем мире.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, говорящих на прагматичной основе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами