Лавров рассказал о возможных планах США обострить ситуацию в Азии

Россия не исключает, что США вынашивают планы максимально обострить ситуацию в Азиатском регионе, в том числе вокруг КНДР. Об этом журналистам заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат обратил внимание на военно-политическую активность Соединенных Штатов в Азии, в том числе с использованием ядерного компонента. По его словам, Северная Корея выражает «серьезную озабоченность по поводу этих провокационных действий» со стороны США и их союзников в этом регионе.

«Действия направлены на провоцирование обострения обстановки вплоть до перехода к ее горячей фазе. Не исключаем, что эти планы и вынашивает Вашингтон со своими сателлитами, когда пытается спровоцировать беспорядки на Корейском полуострове », — отметил Лавров.

До этого Сергей Лавров на встрече с Ван И подтвердил приверженность РФ принципу «одного Китая». Также глава российского МИД указал, что совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении партнерства вызвало резонанс во всем мире.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, говорящих на прагматичной основе.