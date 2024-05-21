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В Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Фицо

Администрация больницы: Фицо в сознании и общается с окружением

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Petr David Josek/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и общается со своим окружением, ему была сделана томография брюшной полости. Об этом сообщает на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) администрация больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где походит лечение Фицо.

«Пациент пребывает в сознании и общается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фицо была сделана компьютерная томография брюшной полости, а также ряд других медицинских мероприятий, которые направлены на улучшение состояния здоровья словацкого премьера.

До этого глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следователи проверяют версию о том, что совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо действовал не один.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее президент Болгарии охарактеризовал покушение на премьера Словакии.

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