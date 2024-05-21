Из Якутии в зону СВО добровольно отправились служить 19 бездомных

Девятнадцать мужчин без определенного места жительства в прошлом году отправились из Якутии на службу в зону специальной военной операции. Такие данные привела республиканский омбудсмен Сардана Гурьева, сообщает издание SakhaDay.

Гурьева оценила подобные действия положительно, отметив, что в этой ситуации можно видеть не только помощь государства гражданину, но и помощь гражданина государству.

«Ты патриот, ты получаешь паспорт, чем ты можешь оказать помощь стране в трудную минуту?» — задалась вопросом омбудсмен, отметив, что «сознание людей меняется с точки зрения укрепления духа и защиты нашей Родины».

SakhaDay отмечает, что и в 2024 году в Якутии бездомным предлагают подписать контракт на службу в зоне СВО. Прошедшие медицинскую экспертизу получают необходимые документы и становятся военнослужащими.

14 мая сообщалось, что главы трех районов Якутии отправились добровольцами в зону СВО. Речь идет о главе Кобяйского района Иване Левине, главе Момского района Дмитрии Аммосове и главе Нижнеколымского района Валерии Сентякове.

Всего с начала СВО в Якутии было сформировано пять добровольческих отрядов.

Ранее Путин отметил героизм бойцов СВО из Якутии и поручил продолжать их поддержку.