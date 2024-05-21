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На Украине передумали вводить налог на бездетность

Автор закона о налоге на бездетность на Украине отозвал его из Рады

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Shutterstock

Депутат от правящей на Украине партии «Слуга народа» Сергей Гривко отозвал законопроект о налоге на бездетность, который ранее внес на рассмотрение Верховной рады. Об этом в своем Telegram-канале сообщил другой парламентарий Ярослав Железняк.

«Это хотя бы было быстро. Автор отзывает закон», — написал Железняк, который до этого назвал инициативу «очередной дебильной идеей».

Как сообщало издание «Страна.ua», Гривко предлагал ввести на Украине демографической сбор для резидентов от 21 до 58 лет, закрепив эту норму в налоговом кодексе. Предполагалось, что для бездетных ставка составила бы 1,5%, для лиц с одним ребенком — 1%, а для граждан с двумя детьми — 0,5%.

Освободить от сбора депутат предлагал лиц с тремя и более детьми, бесплодных, инвалидов I группы.

Уточнялось, что платить новый налог пришлось бы до проведения демографической реформы.

В декабре ввести налог на бездетность в России предлагал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что эту идею не нужно воспринимать всерьез.

Ранее в Госдуме предлагали ввести штраф за оскорбление чувств женщин.

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