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Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным

Журналист Такер Карлсон станет ведущим своего шоу на российском телевидении

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон станет ведущим авторского шоу на телеканале «Россия 24». Об этом пишет URA.ru.

Шоу TUCKER является совместным проектом YouTube-канала журналиста и «России 24». В первом выпуске журналист обсуждал с экспертом клещей и болезнь Лайма, а также детали того, как протекает это заболевание.

Ночью 9 февраля журналист опубликовал большое интервью с президентом РФ. Значительная часть беседы была посвящена украинскому конфликту и текущим отношениям Москвы с Вашингтоном, НАТО и западными странами в целом.

Позже российский лидер назвал Карлсона «опасным человеком». Он рассказал, что ждал от корреспондента острых вопросов и был готов отвечать в том же ключе. Но бывший ведущий телеканала Fox News решил придерживаться иной тактики.

Недавно сообщалось, что телеведущая и актриса Юлия Меньшова вернется на экраны в новом шоу на телеканале «Домашний». Передача «Сама Меньшова» будет первым проектом Меньшовой после пяти лет перерыва на ТВ, когда она по собственному желанию ушла из программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Ранее еще одного участника голой вечеринки Ивлеевой наказали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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