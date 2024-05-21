В Китае разыскиваемый преступник 20 лет притворялся глухонемым, чтобы избежать тюрьмы, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, в 2004 году мужчина по фамилии Сяо совершил преступление и решил сбежать, оставив свою жену и 11-летнего сына. После этого китаец, опасаясь наказания, жил в горах и работал мусорщиком, чтобы выжить. Кроме того, он притворялся глухонемым, чтобы случайно не разболтать детали своего побега.

Прошло 20 лет, однако полицейские все еще искали мужчину. Несмотря на то, что Сяо за это время ни разу не связался со своей семьей, офицерам удалось установить его нахождение и задержать. По данным властей, перед этим китаец подрался с местными жителями, чем и привлек внимание следователей.

«Я молчал 20 лет и чувствовал, что схожу с ума. Интересно, как поживает моя семья?» — поинтересовался мужчина.

Теперь китайцу все равно грозит тюремный срок, которого он старался избежать.

Ранее мужчина из Китая рассказал, что живет в палатке, потому что хочет отдыхать, а не работать.