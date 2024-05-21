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Судившегося с ветераном СВО депутата сняли с поста главы комитета Госдумы

Судившийся с военкором депутат Семигин покинет должность главы комитета Госдумы

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Судившийся с военкором и ветераном СВО Евгением Рассказовым депутат Геннадий Семигин покинет пост главы комитета Госдумы. Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) уходит с должности в рамках плановой кадровой ротации, уточнили в пресс-службе партии.

«Фракция <…> приняла решение освободить Геннадия Семигина от занимаемой должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на эту должность выдвинут первого заместителя руководителя фракции Яну Лантратову.

В начале мая председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков усомнился в правомерности действий Геннадия Семигина, подавшего в суд на военного блогера и ветерана СВО Евгения Рассказова. Кинодеятель отметил, что действия оскорбленного депутата правомерны, а соотношение запрашиваемой Семигиным суммы вызывает у него сомнения — она была на миллион рублей больше, чем выплата, если бы блогер не вернулся с фронта.

Ранее «Рыжий» из «Иванушек» удивился грядке бамбука за миллион в Сочи.

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