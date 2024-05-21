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На территории ЛНР задержали жителей, сотрудничавших с украинской разведкой

ФСБ: задержанные в ЛНР люди собирали сведения о военных подразделениях России

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Управление ФСБ России по Западному военному округу выявило и пресекло попытки сотрудничества граждан Украины с украинской разведкой на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержанные собирали сведения о местонахождении российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции, а также передавали информацию об «иных мероприятиях войсковой активности частей и соединений 20-й общевойсковой армии».

О подобных задержаниях в последнее время рассказывается регулярно. Так, 2 мая ФСБ показала видео признания жителя Тамбова в работе одновременно на две запрещенных в России террористические организации. Задержанный сообщил, что он состоял в переписке с представителем украинских спецслужб, который склонял его совершать диверсионно-террористические акты на территории нашей страны.

3 мая жительницу города Антрацит в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным следствия, она собирала данные о местах дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в СВО. Кроме того, она призналась, что передавала украинской стороне информацию о местах массового скоплениях жителей города.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области задержали двоих 17-летних подростков, которых обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов.

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