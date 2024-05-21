Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона

В Москве пожарные спасли питона во время тушения пожара на востоке города

close
100%
МЧС РФ по г. Москве

На востоке Москвы пожарные во время ликвидации возгорания в торгово-офисном здании спасли питона. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 20 мая к сотрудникам экстренных служб обратилась хозяйка питомца. Женщина сообщила, что в здании, где случился пожар, у нее живет питон в террариуме.

«Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух», — рассказал командир отделения 12 пожарено-спасательной части ГУ МЧС России по г. Москве Виктор Старченко, подчеркнув, что задача спасателей — сохранить жизнь каждого.

До этого в Пресненском районе Москвы спасатели отловили змею тигрового окраса. Животное заметил местный житель, который гулял с собакой: пресмыкающееся спало в дупле дерева почти у земли.

Ранее в Северном Медведково спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами