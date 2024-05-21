Пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона

На востоке Москвы пожарные во время ликвидации возгорания в торгово-офисном здании спасли питона. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 20 мая к сотрудникам экстренных служб обратилась хозяйка питомца. Женщина сообщила, что в здании, где случился пожар, у нее живет питон в террариуме.

«Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух», — рассказал командир отделения 12 пожарено-спасательной части ГУ МЧС России по г. Москве Виктор Старченко, подчеркнув, что задача спасателей — сохранить жизнь каждого.

До этого в Пресненском районе Москвы спасатели отловили змею тигрового окраса. Животное заметил местный житель, который гулял с собакой: пресмыкающееся спало в дупле дерева почти у земли.

Ранее в Северном Медведково спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру.