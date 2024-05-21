Глава финансового регулятора США уйдет из-за скандала с домогательствами

Председатель Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Мартин Грюнберг объявил о готовности уйти в отставку после расследования о сексуальных домогательствах и других нарушениях в структурах регулятора. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

В письме сотрудникам 71-летний Грюнберг отметил, что покинет свой пост, как только будет назначен преемник. Это решение не позволит исполняющим обязанности главы FDIC стать вице-председателю Трэвису Хиллу — республиканцу.

«С учетом последних событий я готов уйти в отставку, как только мой преемник будет утвержден», — написал Грюнберг, слова которого приводит издание. Чиновник пообещал до этого момента продолжать исполнять обязанности, в том числе по «трансформации культуры на рабочих местах».

Белый дом уже анонсировал, что Джо Байден вскоре выдвинет кандидатуру нового председателя FDIC, а Сенат должен будет быстро ее утвердить. Ранее конгрессмены обеих партий призывали Грюнберга уйти на фоне скандала.

По данным 234-страничного отчета, в FDIC процветала «патриархальная» и «мизогинистическая» атмосфера. В корпорации игнорировались многочисленные жалобы о домогательствах, а провинившихся всего лишь переводили в другие отделы или даже повышали в должности, отметило издание.

В прошлом году японские компании разорвали контракты с продюсерским агентством из-за секс-скандала.

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