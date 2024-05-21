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ЦСКА пригласил всех на прощание с Набабкиным

ЦСКА объявил об уходе Набабкина из клуба

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Пресс-служба столичного ЦСКА в своем Telegram-канале объявила об уходе защитника Кирилла Набабкина в связи с окончанием действующего трудового договора.

Клуб пригласил всех желающих на заключительный матч сезона против екатеринбургского «Урала» для того, чтобы достойно проводить игрока.

«14 сезонов в клубе — последний матч для нашего номера 14 за ПФК ЦСКА. Этот день будет особенным для нас — Кирилл Анатольевич провел за нас 323 матча, выиграл девять трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков. Давайте вместе проводим нашу легенду», — говорится в заявлении клуба.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают шестое место, набрав 45 очков.

В нынешнем сезоне РПЛ Набабкин провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Помимо этого футболист сыграл пять матчей в национальном кубке и одну игру в Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может сохранить Антона Миранчука.

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